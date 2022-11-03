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المعتقلون في السعودية يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب

المعتقلون في السعودية يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

كتبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية في حسابها على موقع تويتر : هل يا ترى ما زال محمد كما كان، مفعماً بالحياة والحماس؟ أم أن جلسات التعذيب الوحشية والصعق الكهربائي والجلد بالأسلاك والضغط النفسي قد سرقوا من عينيه بريق الأمل؟

العالم - السعودية

وأضافت أن المعتقل"محمد صالح السيهاتي" يتعرّض لأبشع أنواع التعذيب منذ خمس سنوات.

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