الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رشيد والأعرجي يؤكدان ضرورة المحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة

رشيد والأعرجي يؤكدان ضرورة المحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرشيد، في بيان ان "الأخير، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع عدد من كبار مسؤولي المستشارية، قدموا التهاني له بمناسبة مباشرته في مهامه رئيسا للجمهورية".

وبحسب البيان، عبّر الرئيس العراقي عن امتنانه وتقديره للتهاني الطيبة"، مؤكداً "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي، وبذل الجهود الحثيثة لمطاردة بقايا فلول الإرهاب".

وأشار رئيس الجمهورية العراقية إلى "وجوب تكاتف الجهود بين الجميع لمساندة عمل الأجهزة الأمنية ودعمها لتأدية واجباتها الوطنية لإرساء الأمن والأمان في البلاد"، لافتاً إلى "أهمية عودة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية والأجواء المناسبة لهم".

واستعرض مستشار الأمن القومي العراقي الخطط والبرامج المستقبلية للارتقاء بعمل المستشارية والجهود التي تبذلها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتعزيز الأمن وضمان سلامة العراقيين جميعا.

روابط ذات صلة

رشيد: لا زال موقفنا مع إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البابا فرنسيس يصل البحرين في زيارة تستغرق أربعة أيام

بالفيديو والصور.. الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد فاروق سلامة في شوارع جنين

رئيس وزراء باكستان يدين محاولة اغتيال عمران خان

شاهد بالفيديو.. لحظات مؤثرة من وداع والدة الشهيد فاروق سلامة الذي اغتيل على يد الاحتلال

ملك الاردن يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

المركزي الايراني: نتعاون مع عمان للوصول الى الأرصدة المجمدة