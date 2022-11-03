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مراسل العالم: نجاة رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال في مدينة وزير آباد بالبنجاب

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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