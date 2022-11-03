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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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الصحة الفلسطينية: شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين
الصحة الفلسطينية: مجمل الإصابات جراء عدوان الاحتلال في جنين 4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي بينها إصابة طفل يبلغ 8 أعوام
سرايا القدس - كتيبة جنين: استشهاد القائد ''فاروق جميل سلامة'' احد قادة سرايا القدس- كتيبة جنين في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال
سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا يستهدفون تمركز آليات لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة
الصحة الفلسطينية: 3 إصابات طفيفة برصاص الاحتلال الحي في جنين
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس
أ ف ب: مقتل المشتبه به في مهاجمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
مراسل العالم: نجاة رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال في مدينة وزير آباد بالبنجاب
مراسل العالم: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان واعتقال مطلق النار وإصابة شخص بجروح
البرلمان اللبناني يصادق على استمرار حكومة نجيب ميقاتي بتصريف الاعمال ولا يجوز ان تجتمع الا بحالات الضرورة القصوى بعد العودة للمجلس النيابي
الصحة الفلسطينية: 3 إصابات طفيفة برصاص الاحتلال الحي في جنين
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.