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شاهد.. مدينة الميادين في دير الزور نبض بها الحياة من جديد

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

تواصل الدولة السورية جهودها لإعادة إعمار مدينة الميادين بريف دير الزور التي تشهد عودة كثيفة لسكانها بالرغم من القصف الامريكي لبيوت المدنيين في رسالة منهم تؤكد إصرار الأهالي على الصمود في مدينتهم.

العالم - مراسلون

على ضفة نهر الفرات اليمنى تترك مدينة الميادين بريف دير الزور صفحة الحرب خلف ظهرها هذه المدينة المتعبة التي انهكتها الحرب، تدب فيها الحياة من جديد ويعود الضجيج الى شوارعها وتحاول النهوض بما تيسر من موارد وخدمات تقدمها الدولة السورية.

عودة الصخب لمدينة الميادين يعكر صفوه الاعتداءات الامريكية المتكررة وقصف بيوت المدنيين التي تحول بعضها لركام بعد عين، ولم تسلم المدارس منه، هذا القصف ينطلق من قاعدتهم غير الشرعية في حقل العمر النفطي أكبر القواعد الامريكية في ريف دير الزور والتي لا تبعد كثيرا عن المدينة.

عودة الأهالي الى مدينة الميادين والتي تحمل معها إرادة الحياة لا تخفي صعوبة الواقع الذي تعاني منه المدينة جراء الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي يلقي بظلاله على حياة الناس بالإضافة الى التهديد القادم من القاعدة الامريكية في حقل العمر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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