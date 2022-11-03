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مصادر يمنية: استشهاد مواطن إثر سقوط قذيفة لمرتزقة العدوان على منزله في وادي عتيقة بمنطقة الحيدين في مديرية القبيطة بمحافظة لحج

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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