الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بابا الفاتيكان يصل المنامة وسط تنديد وانتقادات داخلية وخارجية

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد عنصر في البسيج خلال أعمال شغب في كرج

السوداني والعبادي يؤكدان على دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها

وزير الامن : محاولات العدو لافتعال الجرائم والنزاعات لن تبقى دون رد

البابا فرنسيس يصل البحرين في زيارة تستغرق أربعة أيام

بالفيديو والصور.. الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد فاروق سلامة في شوارع جنين

رئيس وزراء باكستان يدين محاولة اغتيال عمران خان