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أهالي القامشلي يتظاهرون احتجاجاً على استيلاء ميليشيا (قسد) على منازلهم

أهالي القامشلي يتظاهرون احتجاجاً على استيلاء ميليشيا (قسد) على منازلهم
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

خرج أهالي حي الهلالية بمدينة القامشلي في سوريا في مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بحقهم، واستيلائها بالقوة على عدد من الشقق السكنية التي تعود ملكيتها للمواطنين على أطراف الحي وطرد ساكنيها منها.

العالم - سوريا

وأشارت وكالة سانا للانباء في القامشلي إلى أن أهالي حي الهلالية طالبوا المنظمات الدولية والإغاثية بالتدخل لإيقاف جرائم الميليشيا وانتهاكاتها المستمرة، وسرقتها ثروات البلاد وتجويع الأهالي، وتخريب ممتلكاتهم، ما يشكل جريمة موصوفة بحق أبناء المحافظة.

وبين عزت أحد المتضررين من انتهاكات “قسد” وممارساتها في تصريح لمراسلة سانا أن 60 شقة سكنية في حي الهلالية، استولت عليها ميليشيا “قسد” بالقوة وأغلبها قيد الإنشاء، وتعود ملكيتها لعائلات عمال ومستخدمين يعملون في الجهات العامة التابعة للدولة، مطالباً بضرورة إخلاء الميليشيا للمباني وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين.

وقال محمد متضرر آخر: إن “الأهالي لا حول لهم ولا قوة وهذه الشقق ثمرة تعب سنين طويلة ليأتي من يسلبها ويأخذها بالقوة دون وجه حق”، داعياً جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المعنية والمختصة إلى التدخل ووقف هذه الانتهاكات ومساعدة الأهالي لاستعادة حقوقهم التي سلبت منهم بالقوة.

من جانبها لفتت علياء وهي ممن أقدمت الميليشيا على الاستيلاء على شقتها إلى أن ما تقوم به الميليشيا حالياً من جلب مواد بناء وعمال لتجهيز الشقق المستولى عليها دون إذن أصحابها مخالف للقوانين والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا بد من إعادة هذه المنازل فوراً لأصحابها وإيصال رسالة لكل العالم عن الانتهاكات والظلم الواقع على المواطنين.

واستولت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أمس بالقوة على 60 شقة سكنية قيد الإنشاء في حي الهلالية، رغم امتلاك أصحابها أوراقاً رسمية تثبت ملكيتهم لها، وهي مسجلة عن طريق الجمعية السكنية التابعة لبلدية قرية هيمو.

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