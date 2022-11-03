الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اغتيال امام مسجد مولى المتقين في زاهدان الايرانية بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل ارهابيين

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد الاعلان عن استشهاد عدي التميمي... فيديو للشهيد فاروق سلامة وهو يهتف بمواصلة مسيرة االكفاح

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 03-11-2022

شاهد.. هكذا نظام آل خليفة يستغل زيارة البابا لتلميع صورته

قراءة في نتائج انتخابات كيان الاحتلال ومابعدها..

اغتيال إمام مسجد في زاهدان على يد ارهابيين

رعب يعيشه المستوطنون في الضفة المحتلة