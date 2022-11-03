البابا يدعو لإتاحة الحريات الدينية والمساواة من بلد لايحترم بأبسط معاييرها

العالم - البحرين

وذكر من بعد لقائه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن " الالتزامات يجب أن تنفّذ حتّى لا يكون هناك تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وكانت 9 منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، قالت في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، إنه "ينبغي للبابا دعوة السلطات البحرينية إلى فرض وقف على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها".

كما حثت هذه المنظمات البابا على المطالبة بـ"الإفراج عن كل من سُجن جرّاء ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون والمعارضون والصحافيون".

ومنذ أيام، قال جمعٌ من العلماء المعتقلين في سجون النظام البحريني، في بيان مخاطبين بابا الفاتيكان: "أعلم أن قدمك ستطأ أرضاً يُرفع فيها شعار التسامح والتعايش إلا عن أبنائها وشعبها، ويُوصف فيها العدل والإحسان ويُعمل فيها بالظلم والعدوان".

وأضاف المعتلقون: "نأمل أن تكون لكم أثناء زيارتكم لهذا البلد كلمة حق تستجيب لداعي الإيمان والفطرة، فإنّ أبناء هذا البلد تعايشوا مع أهل الأديان السماوية وغيرهم كما يشهد بذلك ماضيهم وحاضرهم".

ووصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى المنامة، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق أربعة أيام لحضور ما يسمى "ملتقى البحرين"، في زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان والأولى للمملكة.

وتشهد رحلة بابا الفاتيكان التاريخية للبحرين، عدة اجتماعات مع ممثلين عن الإسلام وحضور المنتدى الذي من المقرر أن يلقي فيه البابا فرنسيس كلمة غدا الجمعة.

وبدأت، في وقت سابق اليوم، أعمال ما يسمى "ملتقى البحرين"، تحت شعار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" في المنامة.