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'الجهاد الإسلامي' تنعي الشهيدين فاروق سلامة ومحمد خلوف

'الجهاد الإسلامي' تنعي الشهيدين فاروق سلامة ومحمد خلوف
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، الشهيدين فاروق سلامة ومحمد خلوف الذين استشهدا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

العالم ـ فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها: "تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها القائد في كتيبة جنين المطارد فاروق جميل سلامة (29عاما)، والشهيد محمد سامر خلوف، اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين ظهر اليوم الخميس.

وأضافت الحركة :"إنًّ عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر إرادة وعنفوان مجاهدينا في كتيبة جنين بل ستشكل دافعاً للاستمرار في خط الدفاع الأول عن أرضنا وشعبنا، والثأر لدماء الشهداء، ولن يهدأ لنا بال أو يستقر قرار إلا بزوال الاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، استشهاد مواطنين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جنين ومخيمها.

وقالت مصادر صحفية:" إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لاحد قادة كتيبة جنين الشهيد فاروق سلامة، اعقبها اندلع اشتباكات مسلحة بين مجاهدي كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف القوة الخاصة".

في حين، قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بلاغ عسكري:" مجاهديها حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

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