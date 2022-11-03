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العدوان يواصل مصادرة السواحل والجزر اليمنية 

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تواصل الامارات بسط نفوذها على السواحل والجزر اليمنية حيث قالت مصادر يمنية إن ابوظبي بدأت بناء مستوطنات على جزيرة ميون الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

العالم - المشهد اليمني

وفي وقت سابق قالت مصادر خبرية إن الامارات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بنت قواعد عسكرية في هذه الجزيرة.

ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من السيطرة التامة على جزيرة سقطرة وقيام الامارات بطرد حتى مرتزقتها اليمنيين من الجزيرة.

وتعمل الامارات على بناء عدد من الوحدات السكنية في الجزر المذكورة وقامت بإسكان عدد كبير من المرتزقة الاجانب الذين يعملون معهم في هذه الجزر، وعملت على طمس هوية الجزر وسلخها من جغرافيا وثقافة اليمن.

الى ذلك استنكرت قوى يمنية تحركات الامارات وجزيرة ميون واعتبرتها دليلا قاطعا على نوايا وأطماع التحالف السعودي الاماراتي من تدخله العسكري في اليمن.

فماذا يعني بناء مدن سكنية من قبل الامارات في جزيرة ميون؟ وما الاهداف الاماراتية من الاستحواذ على الجزر والسواحل اليمنية؟ وما دور السعودية في ذلك؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج "المشهد اليمني" حيث شارك في النقاش هذه الحلقة كل من نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي، والعلامي اليمني محمد الزبيدي.د

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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