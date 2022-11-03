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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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كنعاني ينفي مجددا وبشدة ارسال اية اسلحة ومعدات للاستفادة منها في الحرب باوكرانيا مؤكدا ان ايران تبذل منذ البداية جهودا لحل ازمة اوكرانيا سلميا
كنعاني: الاجدر بالمسؤولين الاوكرانيين الاستجابة لمقترحات ايران بعقد جلسات ثنائية تعرض فيها وثائق مزاعم بلادهم بدل اطلاق الاتهامات الواهية
متحدث الخارجية الايرانية يؤكد حيادية ايران تجاه الحرب في اوكرانيا معتبرا التصريحات العاطفية والاتهامات التي لا اساس لها لا تساعد على حل الازمة
مراسل العالم: اعلام الاحتلال يعلن عن اصابة مستوطنة اسرائيلية بجراح خطيرة للغاية برصاص فلسطينيين
رويترز: كتلة بنيامين نتنياهو سيطرت على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا
مراسل العالم عن مصادر عبرية: اصابة مستوطنة اسرائيلية بجراح خطيرة للغاية برصاص فلسطينيين
أمير عبداللهيان: في محادثة بناءة مع جوزيف بوريل راجعنا الرسائل المتبادلة بشأن مفاوضات فيينا وأعدنا التأكيد على استعداد إيران لإنهائها بأقرب وقت
الولايات المتحدة تفرض اجراءات حظر جديدة متعلقة بإيران قالت انها استهدفت أفرادا وعددا من شركات الشحن والشركات النفطية
يديعوت أحرونوت: إصابة مستوطِنة بجروح خطيرة برصاصة في رأسها بمستوطنة كريات أربع وجاري فحص خلفية الحادث
قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان يعلن استشهاد "سجاد شهركي" إمام مسجد "مولاي متقيان" في زاهدان الايرانية على يد مسلحين مجهولين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-11-2022
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الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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