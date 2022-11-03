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تفاصيل عن اغتيال امام مسجد في زاهدان

تفاصيل عن اغتيال امام مسجد في زاهدان
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، ان امام وخطيب مسجد "مولى المتقين" في مدينة زاهدان (مركز المحافظة)، حجة الاسلام سجاد شهركي، تعرض الى حادث اطلاق نار على ايدي مسلحين مجهولي الهوية، وارتقى شهيدا.

العالم- ايران

واوضح "العميد احمد طاهري" في تصريح لوكالة الانباء الايرانية ( ارنا ) اليوم الخميس، ان هذا الاغتيال جرى تزامنا مع صلاة المغرب اليوم عندما كان المجني عليه واقفا امام باب المسجد الواقع في مدينة زاهدان، حيث تعرض الى اطلاق نار من قبل جماعة مسلحة مجهولة.

واضاف العميد طاهرى، ان نتائج التحقيات الاولية، كشفت بان مسلحين ملثمين كانوا على متن سيارتين صالون، عندما هاجموا حجة الاسلام شهركي امام وخطيب مسجد مولى المتقين في زاهدان، واطلقوا النار عليه باستخدام المسدسات؛ مما اسفر عن اصابته في ناحية الراس والصدر.

وتابع هذا القائد الامني، ان العناصر المسلحة لاذت بالفرار بعد تنفيذ الاغتيال، بينما تم فورا نقل المجني عليه الى المستشفى لكنه ارتقى شهيدا اثر جراحاته البليغة.

واعلن العميد طاهري، عن تشكيل فريق من قوات المباحث المتمرسة لدى الشرطة، للكشف عن العناصر المنفذة لهذه الجريمة والقبض عليهم في اقرب وقت.

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