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أمير عبداللهيان: في محادثة بناءة مع جوزيف بوريل راجعنا الرسائل المتبادلة بشأن مفاوضات فيينا وأعدنا التأكيد على استعداد إيران لإنهائها بأقرب وقت

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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