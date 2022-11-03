شاهد.. العشائر العربية في دير الزور تتوحد لطرد الاحتلال الاميركي

العالم - مراسلون

سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية هذه المبادئ التي توحد خطاب العشائر العربية في دير الزور، هنا يعلو الصوت الذي يرى ضرورة المقاومة الشعبية ومواجهة الأمريكي، ومساندة الدولة السورية وخصوصا بملف المصالحات الوطنية وإعادة اللحمة الاجتماعية.



إصرار العشائر العربية على إنهاء وجود قسد في مناطقها واستعادة دورها هناك، هو هدف تعمل العشائر المنتشرة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتلك الموجودة في مناطق سيطرة "قسد"، للتوحد عليه لمواجهة المشروع الانفصالي.



الحراك العشائري على المستوى الاجتماعي والسياسي له أهمية كبيرة في ظل استحقاقات ضاغطة لحسم ملف شرقي الفرات رغم تعقيداته الاقليمية والدولية، ويشكل الالتفات للبُعد العشائري خطوة هامة نظرا للثقل العشائري العربي في شمال وشمال شرق سوريا.