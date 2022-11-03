شاهد.. مخطط خطير تحاول الامارات تنفيذه في الجزر اليمينة

العالم - خاص بالعالم

وقال فهمي في حديث لبرنامج"المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن الامارات مستوطنات على جزيرة ميون الاستراتيجية المطلة على باب المندب، يندرج تحت مخطط كبير يستهدف الجزر اليمنية بشكل عام.

وأضاف أن مخطط الامارات يندرج ضمن المخطط الصهيوني في المنطقة من أجل الاستيلاء على الموادر المائية.

واوضح الفهمي، أن كيان الاحتلال يطمح بلاستيلاء على الجزر اليمنية من خلال الامارات السباقة في اشهار التطبيع معه، مشيرا الى أن الامارات قامت ببناء مستوطنة في منطقة يختل في مدينة المخا.

واشار الفهمي، الى أن كيان الاحتلال يستعد لبناء مستوطنات في جزيرة حنيش وسقطرة باشراف اماراتي.

واوضح الفهمي أن الامارات تهيئة الارضية في اليمن من اجل ان ينقل الكيان المحتل معسكراته الى الاراضي اليمينة، لتكون هي اليد الطولى لـ"اسرائيل" في المنطقة.

هذا وتواصل الامارات بسط نفوذها على السواحل والجزر اليمنية حيث قالت مصادر يمنية إن ابوظبي بدأت بناء مستوطنات على جزيرة ميون الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق قالت مصادر خبرية إن الامارات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بنت قواعد عسكرية في هذه الجزيرة.

ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من السيطرة التامة على جزيرة سقطرة وقيام الامارات بطرد حتى مرتزقتها اليمنيين من الجزيرة.

وتعمل الامارات على بناء عدد من الوحدات السكنية في الجزر المذكورة وقامت بإسكان عدد كبير من المرتزقة الاجانب الذين يعملون معهم في هذه الجزر، وعملت على طمس هوية الجزر وسلخها من جغرافيا وثقافة اليمن.

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