الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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متحدث الخارجية الايرانية يؤكد حيادية ايران تجاه الحرب في اوكرانيا معتبرا التصريحات العاطفية والاتهامات التي لا اساس لها لا تساعد على حل الازمة

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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