شخصيات لبنانية زارت السفارة الايرانية معزية بضحايا تفجير شيراز الارهابي

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وکان ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب الدكتور قبلان قبلان، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حميه، ممثل الخارجية عبدالله بو حبيب الدكتور وليد حيدر، ممثل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلاء رياشي المستشار علي برو، سفيرا روسيا ألكسندر روداكوف وكوبا خورخي ليون كروز، النواب: رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، أيوب حميد، حسن مراد، أمين شري، ابراهيم الموسوي، حسن عزالدين، علي عمار، حسين الحاج حسن، رائد برو، رامي بو حمدان، علي المقداد وإيهاب حمادة، الوزراء والنواب السابقون: عمار الموسوي، محمود قماطي، إميل رحمة، عدنان منصور، حمد حسن، جميل جبق، عماد حب الله، بسام الهاشم، نوار الساحلي ونزيه منصور، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً باللواء مالك شمص، ممثل لنقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي من أبرز المعزين.

ومن الشخصيات الدينية حضر ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز نعيم حسن الشيخ عامر زين الدين، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من المجلس، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ممثل الشيخ ناصرالدين الغريب الشيخ مؤنس جابر، العلامة السيد علي فضل الله، مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة على رأس وفد من التجمع.

وحضر أيضا، ممثلون عن سفارات: سوريا، العراق، سلطنة عُمان، باكستان، اندونيسيا، نيجيريا، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العميد فوزي شمعون، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران البروفسور أحمد رباح، مدير الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام خضر ماجد، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ورئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيد، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان على رأس وفد قيادي، نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب منصور فاضل، رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي، رئيس حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، ممثل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ظافر ناصر، ممثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان الامين العام للحزب وسام شروف، رئيس حزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي، رئيس "التيار العربي" شاكر البرجاوي، رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، نائب رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل حسنية على رأس وفد، أمين عام مؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح، رئيس حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، المنسق العام لـجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير الجعيد، ‌‏رئيس جمعية الإرشاد والتواصل الشيخ صالح ضو، رئيس تجمع علماء عكار الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، وفد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، عضو جمعية الوفاق البحرينية يوسف ربيع، ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، رئيسُ بلدية الغبيري معن خليل، ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية، شخصيات ديبلوماسية وفاعليات أكاديمية ونقابية واجتماعية وبلدية.