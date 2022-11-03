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كنعاني ينفي مجددا وبشدة ارسال اية اسلحة ومعدات للاستفادة منها في الحرب باوكرانيا مؤكدا ان ايران تبذل منذ البداية جهودا لحل ازمة اوكرانيا سلميا

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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