كتيبة جنين ترفع حالة الاستنفار العام في صفوفها

العالم ـ فلسطين

وقالت السرايا في بيان لها:" بكل آيات الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – كتيبة جنين، ابنها المجاهد البطل الشهيد: فاروق جميل سلامة (29عامآ)، من مخيم جنين البطولة والذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين".

وأضافت :" نعلن في كتيبة جنين - سرايا القدس، أن اغتيال المجاهد الكبير فاروق سلامة هو عملية إجرامية جبانة لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها، وأن كتيبة سرايانا المظفرة لن تصمت عن هذه الجريمة طويلاً"، مؤكدة أن ارتقاء القادة العظام لن يفت من عزيمة وإرادة مقاتلينا، وأننا سنمضي في هذا النهج الجهادي المبارك أكثر عزيمة وإصرارآ مهما عظمت التضحيات.

وأردفت كتيبة جنين في بيانها:" نترحم على روح الشهيد الفتى محمد سامر خلوف (14عامآ) ابن بلدة برقين البطلة, والذي ارتقى برصاص الاحتلال المجرم في مخيم جنين البطولة"، موجهاً التحية إلى كل السواعد المقاتلة التي تصدت لقوات الاحتلال وواجهته بكل قوة وبسالة، والتي أظهرت لهذا العدو الصهيوني أنها لن تتركه يستبيح جنين ومخيمها، وستبقى له بالمرصاد.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، حالة الاستنفار في صفوف مقاتلينا، موجهه رسالة للعدو قائلة:" نقول لهذا العدو المجرم أنك لن تنعم لا بالأمن ولا بالأمان على أرضنا وستدفع ثمن جرائمك غالياً".

يذكر أن الشهيد فاروق سلامة استشهد جراء عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة "إسرائيلية" خاصة، دخلت مخيم جنين بسيارات مدنية، اندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة بين مجاهدى سرايا القدس -كتيبة جنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن ارتقاء شهيدان و4 اصابات وصفت جراحهم بالطفيفة وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.