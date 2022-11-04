الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بزيادة الأجور

العالم-اوروبا

ولبّى 25000 محتج في مدريد نداء النقابتين، وتجمعوا في أماكن عدة في العاصمة قبل أن يتوجهوا ليلتقوا في “بلازا مايور” في قلب مدريد بجانب لافتة كبيرة كتب عليها “راتب أو صراع”.

وقال يوناي سوردو الأمين العام لنقابة لجان العمال “سي سي او او” إن الموظفين “أتوا من كل أنحاء إسبانيا مع شعار واضح جداً: إما زيادة الأجور، أو زيادة النزاعات في عالم العمل بشكل كبير طوال العام المقبل في بلدنا”.

وكرر زعيم نقابة “يو جي تي” بيبي ألفاريز هذه الرسالة داعياً أصحاب الأعمال إلى ضمان الحفاظ على “القوة الشرائية” للموظفين.

وقال إن “الثروة” يجب أن “توزع” بشكل أفضل وأن “لا تبقى في أيدي قلة”.

وندد المتظاهرون بتآكل قوتهم الشرائية في حين بلغ التضخم 7,3 بالمئة خلال عام واحد في تشرين الأول/أكتوبر.

وانخفض مستوى التضخم بشكل واضح مقارنة بشهر تموز/يوليو (10,8 بالمئة)، لكنه لا يزال مرتفعًا جداً، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.