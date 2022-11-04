الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. استعداد الشعب الايراني لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في طهران إن الايرانيين يتوافدون الى مقر السفارة الاميركية السابق لاحياء اليوم الوطني لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب عبر مسيرات حاشدة تسر الصديق وترهب العدو. 

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من مقابل مبنى السفارة الاميركية السابق في طهران إن الاستعدادت لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ويوم الطالب تمضي على قدم وساق.

اوضح مراسلنا ان الطلاب الايرانيين في العام 1979، اقتحموا السفارة الاميركية التي استغلتها انذاك وجعلتها وكر جاسوسي.

واشار مراسل العالم الى أن مفجر الثورة الاسلامية الامام خميني -رضوان الله تعالى عليه وصف هذا الاقتحام انذاك بالثورة الثانية في ايران.

وتابع: ان من المقرر أن يلقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كلمة خلال المسيرات في طهران.

وبهذه المناسبة أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا، اعتبر فيه هذا اليوم يوما وطنيا لمكافحة الغطرسة العالمية، وساحة للمقاومة ومناهضة الاستكبار العالمي، ومواجهة النظام الإرهابي في الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، واكد أن الشعب الإيراني أفشل بصموده سياسة الفتنة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلال إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ايران تجدد نفيها لارسال أي سلاح للحرب باوكرانيا وتشدد على موقفها الحيادي

قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

رئيسي يستقبل وزير الخارجية السوري ويبحث معه هذه القضايا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إخماد حريق في الكرادة وسط بغداد وإنقاذ 17 مواطنا

شاهد.. استعداد الشعب الايراني لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

تركيا تستبق 'الحلّ السياسي': هندسة انتقائية للشمال السوري

استكمال الاستعدادات لإحياء يوم مقارعة الإستكبار العالمي

كتائب القسام: سنبقى رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا

يتلقى دعوة رسمية لزيارة باريس.. السوداني يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ماكرون