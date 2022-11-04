شاهد.. استعداد الشعب الايراني لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من مقابل مبنى السفارة الاميركية السابق في طهران إن الاستعدادت لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ويوم الطالب تمضي على قدم وساق.

اوضح مراسلنا ان الطلاب الايرانيين في العام 1979، اقتحموا السفارة الاميركية التي استغلتها انذاك وجعلتها وكر جاسوسي.

واشار مراسل العالم الى أن مفجر الثورة الاسلامية الامام خميني -رضوان الله تعالى عليه وصف هذا الاقتحام انذاك بالثورة الثانية في ايران.

وتابع: ان من المقرر أن يلقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كلمة خلال المسيرات في طهران.

وبهذه المناسبة أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا، اعتبر فيه هذا اليوم يوما وطنيا لمكافحة الغطرسة العالمية، وساحة للمقاومة ومناهضة الاستكبار العالمي، ومواجهة النظام الإرهابي في الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، واكد أن الشعب الإيراني أفشل بصموده سياسة الفتنة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلال إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة.

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