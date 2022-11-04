اليمن يدين استحداث قواعد اماراتية في جزيرة ميون

العالم-اليمن

وأدانت الوزارة في بيان لها، مساعي أبو ظبي لاستحداث مبان وقواعد عسكرية للقوات الإماراتية المحتلة، وفصل جزيرة ميون، التي تتوسط مضيق باب المندب التابعة لمحافظة تعز، وضمها إلى المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية، وتأتي في إطار تحركات قوى العدوان للسيطرة على مضيق باب المندب الحيوي، خدمة للعدو الصهيوني , حسبما نقل موقع المسيرة.

وأشار البيان إلى ما ترتكبه الإمارات من انتهاكات مستمرة بحق الصيادين من أبناء جزيرة ميون، وغيرهم من الصيادين في المناطق المحتلة وتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم، بهدف إنشاء قواعد عسكرية خدمة للمخططات الصهيوأمريكية في المنطقة.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرّك الجاد لوقف هذه الانتهاكات.