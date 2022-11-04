بملحمة وطنية.. الشعب الايراني يحيي يوم مقارعة الاستكبار العالمي+ فيديو

العالم - مراسلون

وقال مراسل العام وقال مراسل العالم من مقابل مبنى السفارة الاميركية السابق في طهران ووسط الحشود إن الايراني من كافة شرائح المتمع توافدوا الى هذا المكان لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ويوم الطالب، رافعين شعارات الموت لاميركا والموت لـ"اسرائيل".

اوضح مراسلنا ان الطلاب الايرانيين في العام 1979، اقتحموا السفارة الاميركية التي استغلتها انذاك وجعلتها وكر جاسوسي.

واشار مراسل العالم الى أن مفجر الثورة الاسلامية الامام خميني -رضوان الله تعالى عليه وصف هذا الاقتحام انذاك بالثورة الثانية في ايران.

وتابع: ان من المقرر أن يلقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كلمة خلال المسيرات في طهران.

وفي مثل هذا اليوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1979 قام الطلبة الجامعيون السائرون على نهج الامام الخميني (رض) باقتحام السفارة الاميركية واحتجاز موظفي السفارة الذين تم اطلاق سراحهم بعد 444 يوما، استغلت واشنطن انذاك سفارتها وجعلتها وكر جاسوسي تخطط لضرب ايران.

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