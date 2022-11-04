قائد ااجيش: الوضع الأمني ممسوك وحماية لبنان مسؤوليتنا

العالم _ لبنان

كلام عون جاء خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، في حضور أعضاء المجلس العسكري، وتناول آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في مواجهة التحديات التي يمرّ بها لبنان.

واعتبر العماد عون أنّ إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سوف ينعكس إيجابًا على لبنان على الصعيدين الأمني والاقتصادي، ويتيح استثمار جزء أساسي من ثرواته الطبيعية، وأنّ الجيش أدّى دوره التقني المطلوب منه في هذا الخصوص على نحو كامل"، مرحبًا بإجماع السلطة السياسية على إنجاز هذا الملف.

ولفت إلى أنّ دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء، قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن، مشيرًا إلى أنّ الجيش غير معني بتاتًا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أيّ طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي، وقال: لن نسمح باستغلال الوضع وتحوُل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأيّ حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة. ممنوع الإخلال بالأمن، لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وسيبقى كذلك.

ودعا العماد عون أصحاب الشأن إلى التحلي بالمسؤولية حفاظًا على المصلحة العامة"، كما ودعا اللبنانيين إلى الوعي وعدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة، لأنّ الوطن يحتاج الى جميع أبنائه.

وأضاف: الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا. لم نقبل سابقًا أيّ مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم.