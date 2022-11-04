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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الرئيس رئيسي: النظام الاميركي هو رمز الاستكبار العالمي
بيان المسيرات: نطالب مسؤولي الثقافة ان ياخذوا وصايا قائد الثورة بنظر الاعتبار وتوثيق حادثة السيطرة على وكر التجسس في الكتب
كلمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي
إحياء ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ايران
حركة حمــاس: برغم العدوان سنواصل قتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال
حركة حمــاس: الارهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين
حركة حمــاس: القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن تواجده
اندلاع مواجهات في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تنتشر بالبلدة
مراسلة العالم: المراسلون العسكريون الإسرائيليون يتهمون في تغريدات متطابقة حركة الجهاد الإسلامي بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ
القناة 12 العبرية: صاروخ واحد على الاقل انطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له
إحياء ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ايران
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
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