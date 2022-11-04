الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم انهم حماة الديمقراطية وحقوق الانسان بينما يدعمون الارهاب

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة اللبنانية: 7 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

خاتمته اطلاق نار وسقوط جرحى وتدخل الجيش.. بالفيديو.. إشكال يصل حد التضارب بين مشاهدي احدى استوديوهات بيروت

رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية وحقوق الانسان، بينما يدعمون الارهاب

المغرب يصف مشروع خط الغاز المشترك مع نيجيريا بالاستراتيجي

النقد الدولي: إيران الاقل ديونا بين دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

العميد بوردستان: ستتحطم اي قوة تقف بوجه بلادنا