رئيسي: الاميركيون يظهرون انفسهم حماة للديمقراطية وحقوق الانسان، بينما يدعمون الارهاب

العالم - ايران

ووصف رئيس الجمهورية النظام الحاكم في امريكا بانه رمز للإستكبار العالمي، مؤكدا ان أميركا تقع في صدارة الجرائم الكبيرة التي ارتكبت في العالم.

وقال رئيسي ان واشنطن تحاول نهب ثروات الشعوب من أجل تحقيق مصالحها، مضيفا ان اميركا نفذت أكثر من 62 عملية انقلاب في دول العالم وقتلت الملايين بسبب قنبلتها الذرية.

واشار رئيس الجمهورية الى ضرورة الكشف عن المخططات الفتنوية الاميركية عبر جهاد التبيين، مضيفا أن الاستكبار يريد من البلدان ان تكون ابقارا لحلبها.

كما اشار رئيس الجمهورية الى ان اميركا صنعت المجموعات الارهابية ودعمت الجماعات الانفصالية وارتكبت جرائم عديدة مضيفا ان الاميركيون يظهرون انفسهم انهم حماة الديمقراطية وحقوق الانسان بينما يدعمون الارهاب.

واشار رئيس الجمهورية أنه على الرئيس الأمريكي أن يعلم أن إيران تحررت منذ 43 سنة ولن تتحول إلى دولة تابعة لهم.

وأكد رئيسي ان إيران تمشي على الطريق الصحيح رغم محاولات التخريب، مضيفا ان ايران اصبحت من البلدان المتقدمة صناعيا وعلميا وتقنيا.

وتابع رئيس الجمهورية أن إيران ما زالت تسير على طريق العلم ولأبنائها اليد العُليا في الصناعات الفضائية والسيبرانية في المنطقة، مؤكدا ان قطار ايران العلمي لن يتوقف ولن يتباطأ.

واشار رئيس الجمهورية الى فشل محاولات اميركا لتصفير الصادرات النفطية وعزل إيران

كما اشار رئيسي الى فشل الاعداء في استهداف الأمن والاستقرار في ايران، مؤكدا ان العدو يريد استهداف الأمن والاستقرار في إيران ويريد استهداف ثقتنا بأنفسنا ووحدتنا وتكاتفنا.

وقال رئيس الجمهورية أن كل من يقف بجانب الأعمال الفوضوية فإنه يقف إلى جانب اميركا ومخططاتها المشؤومة، مضيفا انه من يساهم ولو اسهاما بسيطا في الفوضى وأعمال الشغب فإنه يقف ضد الثورة وطريقها والعكس هو الصحيح.

وتابع رئيس الجمهورية أن اليوم على الجميع ان يعلموا ان الثورة كان لديها تقدم كبير ببركة دماء الشهداء، وايران قد تحررت ولن تؤسر من جديد كما كانت في عهد الشاه.

وأكد رئيسي أن الشعب الإيراني لن يخضع للغرب وسيبقى صامدا أمام المخططات والمؤامرات.