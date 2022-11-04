كوريا الجنوبية تنشر 80 مقاتلة ردا على تحليق أكثر من 180 طائرة حربية كورية شمالية

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الطائرات الحربية لجارتها الشمالية رُصدت بين الساعة 11 صباحًا والساعة 3 مساءً اليوم الجمعة [بتوقيت كوريا الجنوبية]، حيث حلقت فوق أراضي الجزء الشمالي من "خط العمل التكتيكي" والسواحل الشرقية والغربية لشبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية، سيكون الرد ساحقا وحازما.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".

كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.

في الوقت نفسه، أعلن أوستن تعزيز الاستعدادات لصد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. وحذر من عودة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التدريبات واسعة النطاق لتعزيز إجراءات الاحتواء الشاملة.