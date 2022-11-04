بالفيديو.. إشكال يصل حد التضارب بين مشاهدي احدى استوديوهات بيروت

العالم _ لبنان

وبعد انهاء الاشكال داخل الاستديو انتقل الاشكال الى الباحة الخارجية ومدخل mtv، وقد حصل إطلاق نار وسقط بعض الجرحى، فيما تدخل الجيش حيث يعمل الان على ضبط الوضع.

وعقب الإشكال، اوضحت اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" في بيان، إنه وفيما كان طلاب من "التيار الوطني الحر" يشاركون في برنامج "صار الوقت" عبر محطة الـ"MTV"، تم الاعتداء عليهم من قبل بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج، واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا باطلاق النار.

وطالب التيار الأجهزة الأمنية والقضاء أن يضع يده على الملف فوراً، على أن يقوم الطلاب المعتدى عليهم بالتقدم بالشكوى اللازمة.

وطلب البيان من الإعلامي الاستاذ مرسل غانم الاّ يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام، وطلب أيضاً من كل من لديه صوراً التقطها بواسطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل.

واكد البيان ان "التيار الوطني الحر" يضع هذه الحادثة برسم محطة الـ"MTV" المطلوب منها ‏أن تفسر كيف تدعو ضيوفا وتسمح لعناصر امنها بالاعتداء عليهم، وهي تؤكّد انها طلبت من كل شبابها العودة الى منازلهم لعدم تحمّل مسؤولية اي اعتداء اضافي يحصل، ان شباب التيار الوطني الحر هم طلاب حوار، وهذا سبب مشاركتهم بالحلقة وهم ليسوا اصحاب اعتداء على احد.

من جانبه، اعتبر فريق عمل "صار الوقت" أن ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض ان يكون مضبوطاً، معتذراً عما حصل على الهواء، مؤكداً أن كل شيء سيوضع بعهدة القوى الامنية.

وفي وقت لاحق، اوضح النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "أُطمّئن الجميع بان لا علاقة لي بالاشكال الذي حصل داخل استوديو صار الوقت، الاشكال وقع بين امن الـMTV وبعض الحضور الذي كان يشتم الضيوف".