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استشهاد تعبويين إثنين واصابة 10 من قوى الامن الداخلي خلال اعمال الشغب

استشهاد تعبويين إثنين واصابة 10 من قوى الامن الداخلي خلال اعمال الشغب
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

قام مسلحون من المثيرين للشغب في محافظة البرز غرب طهران بشن هجوم اسفر عن استشهاد احد التعبويين المدافعين عن الامن واصابة ما لا يقل عن 10 من كوادر قوى الامن الداخلي حالة بعضهم حرجة، كما استشهد احد افراد التعبئة في مدينة لاهيجان شمال ايران.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لفيلق "القدس" في محافظة كيلان شمال ايران باستشهاد التعبوي المدافع عن الامن حميد بور نوروز خلال احداث الشغب في مدينة لاهيجان بمحافظة كيلان شمال ايران مساء الخميس.

وبحسب تقرير العلاقات العامة لفيلق "القدس بمحافظة كيلان، أصيب التعبوي حميد بور نوروز على يد مثيري شغب بأسلحة باردة استشهد على اثرها.

والشهيد بور نوروز حضر في سوريا لعدة سنوات كمقاتل مدافع عن المقدسات والقتال ضد التكفيريين.

من جانب آخر وحسب التقرير الميداني لمراسلي وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) من محافظة البرز غرب طهران، حاول عدد من المشاغبين في اطار عمل مخطط، وتحت ذريعة اربعينية وفاة اثنين في الحوادث الأخيرة ، قطع طريق كرج - قزوين لخلق حالة من الفوضى.

وفي الوقت نفسه ، بادرت قوى الامن والشرطة لتفريق المشاغبين وإعادة فتح الطريق.

واعلن مساعد محافظ البرز للشؤون السياسية والامنية والاجتماعية مرتضى ولي بوري انه خلال اعمال الشغب التي جرت الخميس أصيب عدد من افراد قوى الامن الداخلي حالة بعضهم حرجة كما استشهد احد افراد التعبئة اثر اصابته بالمدي.

ونظرا لصعوبة وصول سيارات الاسعاف الى المكان بسبب الزحام الحاصل فقد قامت مروحية بنقل الجرحى الى المستشفى.

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