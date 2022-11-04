دبلوماسي ايراني سابق: سيفشل من يخطط للنيل من الثورة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد أفقهي في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن أميركا هي رأس حربة الإرهاب والاستكبار العالمي حيث إنها شنت أكثر من 30 عملية حرب في العالم وعلي رأسها استخدام القنبلة النووية إبان الحرب العالمية الثانية ضد الشعب الياباني.

وأضاف، أن الولايات المتحدة منذ صبيحة انتصار الثورة الإسلامية إلى يومنا هذا تُكن العداء للجمهورية الإسلامية ومن بين هذا العداء الوكر الجاسوسي الذي كان يسمى السفارة الأميركية، مشيرا إلى أن الطلاب الإيرانية الماضون على نهج الإمام، بعد الاستيلاء على الوكر الجاسوسي الاميركي عام 1979 في طهران وجدوا وثائق تدل على المخططات الاميركية لإحباط الثورة الإسلامية وأدئها في مهدها.

واعتبر السيد أفقهي أن توهم الرئيس الأمريكي "بأنه يريد أن يحتل إيران" بأنه مزحة سخيفة، مؤكدا أن إيران لن ولم وترضخ للاستكبار العالمي ولن تكون كبقية الدول بقرة حلوبة لواشنطن.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني السابق، أن سبب الإزعاج التي تسببها أميركا في حرب مركبة ضد إيران، هو تأخير إيران من التنمية والتقدم العلمي والصناعي والتقتني على مختلف الصعد.

وأكد السيد أفقهي، أن الحضور الجماهيري في الساحات في إحياء ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي هو الضمان لاستمرار الثورة الإسلامية.

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