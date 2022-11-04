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الرئيس الصيني يحث على سرعة إقامة اتصال مباشر لحل الأزمة في أوكرانيا

الرئيس الصيني يحث على سرعة إقامة اتصال مباشر لحل الأزمة في أوكرانيا
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتز الأزمة الأوكرانية في اجتماع عقد في بكين، وأشار الزعيم الصيني إلى الحاجة إلى دعم جميع الجهود من أجل تسوية سلمية وإقامة اتصال مباشر لحلها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، في أعقاب المحادثات.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان: "تبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية. وأشار شي جين بينغ إلى أن الصين تدعم الدور المهم لألمانيا والاتحاد الأوروبي في دفع محادثات السلام إلى الأمام والمساعدة في بناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وشدد شي جين بينغ على أنه "في ظل الظروف الحالية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل مشترك جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا وأن يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة العقلانية وضبط النفس، وإقامة اتصال مباشر في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات".

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