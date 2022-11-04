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قائد الحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الاعداء وضعوا قواتهم في حالة تأهب واتخذوا موقفا دفاعيا خوفا من تحرك ايران ضدهم

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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