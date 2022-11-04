عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية إن "60 ألف مصل فلسطيني من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة، وعقب صلاة الجمعة شارك المصلون في أداء صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال".

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، "المسلمين لمؤازرة المرابطين في المسجد الأقصى ودعم صمودهم."

وقال خطيب الأقصى إنه "آن الأوان للمتخلفين أن يلحقوا بركاب العزة قبل فوات الأوان" وأكد أن "شعبنا لن يحيد عن طريقه مهما بلغت التضحيات في الأموال والأنفس والثمرات والأولاد".

وشدد على أن "الأمانة الكبرى في أعناق الفلسطينيين، أن يكونوا المرابطين والمعمرين ويشدوا الرحال إلى الأقصى في كل الأوقات حتى يكون عامراً بالمرابطين الذين لهم الثواب العظيم في كل خطوة أو حركة بشد رحالهم إليه".

ودعا "الفلسطينيين أن يكونوا على قدر المسؤولية بالدفاع عن قدسهم ومسجدهم."

وأضاف الشيخ حسين:" قدرنا في هذه الديار المكرمة أن نكتسب قدراً عالياً ومنزلة كريمة للمدافعين عنها بأغلى ما يملكون دماء زكية وارواح طاهرة".

وأشار إلى أن" الرباط والصبر والصمود كفيل بإفشال كل المؤامرات والعهود الباطلة".

وأوضح أن "وعد بلفور عهد من دولة مجرمة ظالمة، وقوى الاستكبار العالمي التي يقف إلى جانبها أمريكا الظالمة".

وقال إنه "لا وزن للعهود المجمرة بحق أرضنا وشعبنا لأنها عهود ظلم من صنع أعداء الله"، ودعا الشعب الفلسطيني ألا يهمهم الحصار والإغلاق ويجب أن تكون هذه الابتلاءات عونا لكم في الصبر والثبات والرباط."

