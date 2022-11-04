الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائم مقام خاش يؤكد عودة الهدوء الى المدينة وينفي ما تدعيه وسائل اعلام مغرضة عن سيطرة مثيري الشغب على مبنى القائم مقامية

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يؤكد أنه تم حشد '318 ألفا' في إطار التعبئة الجزئية

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: الوفاق تعتبر ما طالب به البابا وثيقة وطنية للتسامح والتعددية ونبذ التمييز والحق في الحياة في البحرين

لجنة الاعتصام السلمي تكشف عن مخطط جديد لدول العدوان تجاه المهرة اليمنية

الواقعة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.. تفاصيل اعمال الشغب في 'خاش'.. الهدوء يسود المدينة حاليا

باكستان: أنصار عمران خان ينظمون مظاهرات احتجاجا على محاولة إغتياله

صنعاء: حاضرون للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية