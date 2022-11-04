مواطنة فنلندية تقاضي حاكم دبي في ألمانيا.. والسبب

العالم - الإمارات

حيث قالت تينا يوهياينن في الشكوى التي قدمتها للمدعي العام بألمانيا، إنها اعتُقلت في عام 2018، إثر محاولتها مساعدة الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، في عملية هروب فاشلة من بلادها، وأحبطتها قوات الأمن الإماراتية بالتعاون مع البحرية الهندية.

أضافت تينا أنها تعرضت للتعذيب على أيدي قوات الأمن الإماراتية وتلقت العديد من التهديدات بالقتل، وأنها أُجبرت على التوقيع على اعترافات باللغة العربية لم تفهمها.

ونشرت "جوهياينن"، الخميس، تغريدة قالت فيها: "اليوم أبدأ معركتي من أجل العدالة بسبب ما عانيت منه من جراء محاولتي مساعدة صديقتي لطيفة".

وأوضحت أنها تعرّضت لاستجوابات مطوّلة من دون محام وأجبرتها أجهزة الأمن الإماراتية على توقيع اعتراف، واتهمتها بـ"خطف" الشيخة "لطيفة".

وأضافت: "فريقي القانوني تقدّم بشكوى في ألمانيا أطلب فيها من المدعي العام (الفدرالي) التحقيق مع الأشخاص المسؤولين بمن فيهم حاكم دبي ورئيس جهاز الإنتربول اللواء الإماراتي (أحمد ناصر) الريسي"، متابعة: "ينبغي ألا يحصل تعذيب وخطف، والمسؤولون يجب أن يتحملوا العواقب".

وقالت محامية "جوهياينن" وتدعى "إليزابيث باير"، إن الشكوى الألمانية تم تقديمها بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتيح لبلد أجنبي المقاضاة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، بغض النظر عن البلد الذي ارتكبت فيه.

وبينت "باير" في بيان: "نأمل بأن تسهم قوانين ألمانيا حول الولاية القضائية العالمية في حماية أولئك الذين تعرّضوا للتعذيب، وتمكينهم من تحقيق العدالة وإغلاق أي ملاذ آمن في ألمانيا للمرتكبين".

وكانت الشيخة "لطيفة" أكدت في بيان في فبراير/شباط الماضي، أنها "بخير"، طالبة من وسائل الإعلام احترام خصوصياتها.

وحاولت لطيفة في مارس/آذار 2018، الهرب من بلدها على متن يخت مع صديقتها الفنلندية "جوهياينن"، لكن اليخت حوصر ليل 4-5 من ذاك الشهر بزوارق تابعة للبحرية الهندية فاحتجزوه وأعادوه إلى الإمارات.