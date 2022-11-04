'فيفا' لمنتخبات المونديال: ابتعدوا عن السياسة وركزوا في الرياضة واحترموا ثقافة قطر

العالم - قطر

وقالت الرسالة الموجهة إلى 32 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم: "من فضلكم، دعونا الآن نركز على كرة القدم".

وأضافت: "نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم، لكن من فضلكم لا تسمحوا لكرة القدم بالانجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية موجودة".

وتبدأ بطولة كأس العالم، وهي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

والأربعاء، قال وزير العمل القطري "علي بن صميخ المرّي"، إنّ بلاده ترفض الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمّال المهاجرين الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم، مندّدا بتعرّض الدوحة لهجمات "عنصرية".

وقال الوزير القطري، إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

وتطالب منظمات حقوقية كلا من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري سخّف هذه الفكرة، معتبرا إياها مجرد "حيلة دعائية".

في المقابل، أشادت منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، بتنفيذ قطر إصلاحات "مهمّة" أدّت إلى "تحسين ظروف العمل والمعيشة لمئات آلاف العمّال"، وكان لها أيضا تأثير في منطقة الخليج الفارسي عموما، لكنّها شدّدت على "ضرورة فعل المزيد من أجل تطبيق إصلاحات العمل وفرضها بالكامل".

يشار إلى أنه في 2018، أنشأت قطر "صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية.

وأكّدت قطر أنّ هذا الصندوق صرف في العام الجاري وحده نحو 320 مليون دولار.