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'دول مجموعة السبع' تصدر بيانا بشأن سقف أسعار النفط الروسي

'دول مجموعة السبع' تصدر بيانا بشأن سقف أسعار النفط الروسي
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إن" دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".

العالم- أوروبا

وقال الوزراء في بيان مشترك، اليوم الجمعة، "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".

بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع "إنهم يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".

وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق بشأن متى سيخضع النفط الروسي لسقف سعري محدد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر.

وقالت المصادر للصحيفة: "قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كل شحنة من النفط الروسي يتم شحنها عن طريق البحر ستخضع فقط لسقف سعر عند بيعها لأول مرة إلى مشتر على اليابسة، مما يعني أن تكرار بيع نفس النفط لن يخضع للقيود".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، في وقت سابق، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقال الكرملين إنه "سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف". وأكد نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.

وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.

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