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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية في الضفة المحتلة والاحتلال يطلق قنابل الغاز

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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