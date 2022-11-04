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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية تستنكر احتضان العاصمة المنامة مشاركة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في الملتقى وتؤكد ان نظام البحرين يستغله لتلميع صورته
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية في الضفة المحتلة والاحتلال يطلق قنابل الغاز
قائم مقام خاش يؤكد عودة الهدوء الى المدينة وينفي ما تدعيه وسائل اعلام مغرضة عن سيطرة مثيري الشغب على مبنى القائم مقامية
مجموعة من مثيري الشغب في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان يهاجمون مبنى قائم مقامية المدينة ويطلقون النار الرصاص على الشرطة
وزير الخارجية الايراني: على بايدن التخلي عن السلوك النفاقي ودعم تنظيم "داعش" الارهابي
وزير الخارجية الايراني: البيت الأبيض يروج للعنف في اعمال الشغب الاخيرة ويسعى بالتزامن مع ذلك للتوصل الى اتفاق نووي
الخارجية الايرانية: بالنظر لاداء الادارة الاميركية يمكن الاذعان بان واشنطن لم تهتم بحقوق الانسان في العالم ابدا وتستغل هذه القضية لاهداف سياسية
قائد الحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: من يريد سلب الامن والهدوء من شعبنا فلن ينعم بالامن والهدوء ابدا
قائد الحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الاعداء يعرفون اننا سنرد بالتأكيد على تدخلاتهم واعمالهم الشريرة ولكن لا يمكننا الافصاح عن الزمان وطريقة الرد
قائد الحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الاعداء وضعوا قواتهم في حالة تأهب واتخذوا موقفا دفاعيا خوفا من تحرك ايران ضدهم
حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية تستنكر احتضان العاصمة المنامة مشاركة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في الملتقى وتؤكد ان نظام البحرين يستغله لتلميع صورته
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.