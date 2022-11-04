قوة كويتية خاصة تشارك في تأمين مونديال قطر

العالم - الكويت

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية أمس الخميس.

وذكر البيان أن القوة الخاصة الكويتية ستعمل جنبا إلى جنب مع قوات أخرى من 13 دولة، جرى اختيارها من بين 60 بلداً تقدمت لتأمين البطولة التي تقام لأول مرة بالمنطقة.

ويشارك في تأمين المونديال قوات من أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، وباكستان، والسعودية، والكويت، والأردن، إلى جانب حلف الناتو.

وستنفذ العملية من خلال قوة المهام المشتركة التي ستتشكل بين قطر والدول المشاركة، ضمن الحدود البرية والجوية والبحرية ومناطق الصلاحية البحرية لدولة قطر.

والخميس، أعلنت قطر اكتمال كافة التجهيزات الأمنية اللازمة لاستضافة المونديال، الذي تستضيفه قطر وللمرة الأولى عربيا وشرق أوسطيا وتجري فعالياته في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.