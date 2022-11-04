شاهد.. لماذا وزراء مجموعة السبع يهددون موسكو؟

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الوزراء أكدوا في بيان ختامي مشترك لاجتماعهم في مونستر الألمانية، أن الخطاب النووي الروسي غير المسؤول غير مقبول. وقالوا إنه تم إنشاء آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها. الوزراء أكدوا أنهم سيواصلون فرض تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا وأي دولة تدعم الحرب في أوكرانيا، وشددوا على مواصلة تقديم الدعم مهما استغرق الأمر من وقت.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جانبه قال ان اوكرانيا سلكت الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الصدام مع النازيين الجدد كان حتميا، وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلا بالنسبة لروسيا. الغرب أدخل قيما زائفة في أوكرانيا، وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس، وحاول إشعال الفتيل أملا بانهيار روسيا. الغرب يحاول سحب البساط من تحت أقدام روسيا، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".

ميدانيا؛،قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تعيد تموضعها وتخفض أعدادها في مدينة خيرسون، وفي حين أكد وزير الدفاع الأميركي أن كييف قادرة على استعادة المدينة، أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو تصديهم لهجوم أوكراني وإلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية.

وفاجأت مسيرة انتحارية روسية زورقا حربيا أوكرانيا أثناء إبحاره في نهر دنيبر، فيما استهدفت أسلحة روسية عالية الدقة عدة مصانع أوكرانية لتصنيع الذخائر.