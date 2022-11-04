شاهد.. "نتنياهو" يتجه نحو تشكيل حكومته المتطرفة

العالم - خاص بالعالم

زعيم حزب الليكود بدأ المفاوضات مع حلفائه في اليمين المتطرف حيث من المرجح ان تكون هذه الحكومة الاكثر يمينة في تاريخ كيان الاحتلال. ورغم ان نتنياهو يخضع لمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، يرى خبراء سياسيون أن قواعد حزب الليكود الذي يتزعمه ستبقى داعمة له، وهي المرة الأولى التي خاض فيها الانتخابات منذ أربع سنوات، وهو على رأس المعارضة، لا السلطة التي أطيح منها في العام الماضي.



الازمة السياسية في كيان الاحتلال هي وليدة ما حصل قبل اربع سنوات، فبعد انتخابات نيسان - ابريل لعام الفين وثمانية عشر، حصل حزبا الليكود بزعامة نتنياهو، وازرق ابيض بزعامة بني غانتس على نفس عدد المقاعد في الكنيست، الا وهي 35، وبعد مفاوضات وافق الاخير على منح نتنياهو الفرصة لتشكيل الحكومة، وإجراء محادثات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل ائتلاف حاكم.

وبعد شهر كامل من المفاوضات بين نتنياهو والاحزاب الصهيونية الفائزة في الانتخابات فشل في تشكيل الحكومة وتم التصويت على انتخابات جديدة حصلت في الشهر التاسع من نفس العام. وكان مصيرها الفشل ايضا مثل الاولى حيث لم يستطع اي حزب في التغلب على الاخر، وكانت هذه نقطة تحول نحو الهاوية في السياسة الاسرائيلية.



بعدها أجريت انتخابات ثالثة في آذار - مارس لعام 2020، لكن الحكومة التي تشكلت في أيار - مايو من نفس العام، وصلت ايضا الى طريق مسدود خصوصا وانها تشكلت برئاسة نتنياهو وغانتس بالتناوب وادت الخلافات بينهما الى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات أجريت في اذار - مارس من العام الماضي، وتشكلت حكومة جديدة بزعامة "نفتالي بينيت ويائير لابيد بالتناوب ايضا، واخذ نتنياهو مقعد المعارضة، وخلال عام كامل من الخلافات والاخذ والرد والصراعات فشلت الحكومة، وبعد عام على تشكيل الحكومة الحالية قرر الكنيست نهاية حزيران - يونيو الماضي حل نفسه لإجراء انتخابات مبكرة والدعوة لهذه الانتخابات.