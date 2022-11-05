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5 طائرات حربية صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية

5 طائرات حربية صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني، في بيان ان 5 طائرات معادية خرقت أجواء البلاد.

العالم_لبنان

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت البيان الآتي:

تاريخ 3 / 11 / 2022 الساعة 10.40، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى حامات ونفذت طيرانا دائريا فوق كل المناطق اللبنانية، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 11.10 من فوق البحر غرب مدينة بيروت.

وكانت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولا إلى مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا، وعالية ، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 14.55 من فوق البحر غرب بلدة الدامور.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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