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خلال مواجهات واسعة ...اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

خلال مواجهات واسعة ...اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم السبت، 9 شبان بعد الاعتداء عليهم في رام الله والخليل، وسط اشتباكات ومواجهات بين قوات الاحتلال والشبان.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام غرب رام الله فجر اليوم، واعتقلت الشاب قصي ذياب التميمي وشقيقه لؤي ويزن وفضل التميمي.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا منازل عائلة التميمي وعاثوا فيها خراباً، قبل اعتقال الشبان الأربعة وتكبيلهم.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتـلال أربعة شبان على دوار الزرزور في منطقة شعابة بعد تقييدهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وكان شاب آخر قد اعتقل بعد عثور قوات الاحتلال على بندقية "كارلو" داخل سيارته على "دوار عصيون" المقام على أراضي مدينة الخليل.

وشهدت المدينة الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مفرق طارق بن زياد جنوب الخليل، فيما أغلقت قوة عسكرية مدخل الخليل الشمالي "رأس الجورة".

واعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتـلال على شاب في منطقة حارة جابر قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وتواصلت لليوم الرابع على التوالي المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء المفرقعات النارية والحجارة وإشعال إطارات السيارات.

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