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بولندا توقع عقدا مع كوريا الجنوبية لاقتناء أنظمة إطلاق صواريخ

بولندا توقع عقدا مع كوريا الجنوبية لاقتناء أنظمة إطلاق صواريخ
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "هانهوا" للفضاء الكورية الجنوبية عن توقيع عقد تنفيذي بقيمة 3.55 مليار دولار مع بولندا، لتوريد أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "تشونمو".

العالم - أوروبا

ووقع الجانبان على الصفقة كمتابعة للعقد الإطاري الذي تم توقيعه في الشهر الماضي، حيث ارتفع بهذا العقد إجمالي صادرات الأسلحة لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 17 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من الضعف بالمقارنة مع 7.25 مليار دولار في عام 2021، وفقا لوزارة الدفاع وإدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA).

وفي بيان مشترك، قالت الوزارة وإدارة برنامج اقتناء الدفاع: "تعد صادرات الأسلحة مهمة للغاية من الناحية العسكرية من حيث تقاسم أنظمة الأسلحة بين دولة وأخرى، والدعم العسكري المتبادل، وتعزيز الشراكات الأمنية".

وأضاف البيان: "كوريا الجنوبية وبولندا ستعملان في المستقبل على تطوير علاقات الصناعة الدفاعية من خلال السعي إلى التصدير إلى الأسواق الثالثة من خلال التعاون التكنولوجي، والبحث والتطوير المشتركين، والإنتاج".

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة هانهوا للفضاء، والتي دمجت مؤخرا فرعها هانهوا للدفاع، عقودا مع بولندا لتصدير دبابات القتال من طراز "K2" ومدافع "الهاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "K9" ومقاتلات "FA-50"، إذ برزت الدولة الأوروبية كسوق رئيسي لتصدير الأسلحة إليها من كوريا الجنوبية.

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