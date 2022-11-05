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وسائل الاعلام المعادية نشرت أكثر من 38 ألف كذبة ضد ايران

وسائل الاعلام المعادية نشرت أكثر من 38 ألف كذبة ضد ايران
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

من خلال استعراض أداء 5 وسائل إعلام معادية للجمهورية الاسلامية، وصفحاتها على الإنترنت ، تبين أن هذه الوسائل نشرت أكثر من 38000 كذبة حول الأحداث الأخيرة في إيران خلال الفترة من 14 ايلول / سبتمبر لغاية 31 تشرين الاول / اكتوبر.

العالم - ايران

وبحسب مركز استطلاع الرأي التابع لوكالة أنباء "فارس"، فإن دراسة أداء 5 وسائل إعلامية هي قناة "بي بي سي فارسي" (تابعة للحكومة البريطانية) وقناة "إيران إنترناشيونال" (الممولة من قبل السعودية) وقناة "صوت أميركا" وراديو "فردا" (تابعتان للحكومة الاميركية) وقناة "من وتو" (تابعة للحركة البهائية) وصفحاتهم الافتراضية، تظهر نشر هذه الوسائل الإعلامية ما مجموعه 38003 كذبة في 47 يومًا (من 14 سبتمبر الى 31 اكتوبر)، حول الأحداث الأخيرة في إيران.

اجريت هذه الدراسة فقط في المواقع الرسمية لوسائل الاعلام الخمسة وصفحاتهم على مواقع تلغرام وتويتر ولم يتم التحقيق في قنواتها التلفزيونية.

في هذا الاستطلاع ، وفقًا لحجم الأخبار والإنتاج، نشرت "بي بي سي فارسي" أكبر قدر من الأخبار الملفقة، وجاءت "إيران إنترناشيونال" وقناة "من وتو" بالمرتبتين الثانية والثالثة.

تشمل الأكاذيب الخمسة التي أعادت هذه الوسائط نشرها أكثر من غيرها في الـ 47 يومًا الماضية ما يلي:

1- الادعاء الكاذب بأن القوات الأمنية هاجمت مدرسة شاهد في أردبيل واعتقلت 19 طالبة وتوفيت فتاة بسبب نزيف داخلي.

2- الادعاء الكاذب بأن 34 طفلاً قتلوا على أيدي الشرطة في أعمال الشغب الأخيرة.

3- الادعاء الكاذب بأن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية فروا الى خارج البلاد بخمس رحلات يومية.

4- اتهام الجمهورية الاسلامية بالعملية الإرهابية في مرقد شاهجراغ (شيراز) وأحداث سجن إيفين.

5- الادعاء الكاذب باستخدام الأطفال كقوات أمنية.

وبحسب ترتيب أكثر الأخبار الكاذبة انتشاراً من حيث حجم الأخبار فهي كالتالي:

1- قناة "بي بي سي فارسي" التي يبلغ نسبة اكاذيبها 65 في المائة (العدد الإجمالي للأخبار 10455، عدد الأخبار الملفقة 6818)

2- قناة "إيران اينترناشيونال" بنسبة كذب 64٪ (العدد الإجمالي للأخبار 21168. عدد الأخبار الملفقة 13579)

3- قناة "من وتو" بنسبة كذب 54٪ (العدد الإجمالي للأخبار: 7442. عدد الأخبار الملفقة: 3994)

4- راديو فردا بنسبة كذب 49٪ (العدد الإجمالي للأخبار 11360. عدد الأخبار الملفقة: 5612)

5-قناة "صوت أميركا" بنسبة كذب 46٪ (العدد الإجمالي للأخبار 17388. عدد الأخبار الملفقة: 8000)

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