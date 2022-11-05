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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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عبداللهيان:بايدن تلقى الجواب على موقفه من كلمة الرئيس رئيسي ومسؤولون اميركيون ابلغونا عبرقنوات دبلوماسية بان اميركا ليس لديها هذا الموقف
وزير الخارجية الايراني: المسيرات التي باعتها ايران الى روسيا كانت قبل عدة اشهر من اندلاع الحرب في اوكرانيا
وزير الخارجية الايراني: رغم عدم التزام امريكا وتقاعس اوروبا فان ايران التزمت بالحل السلمي للملف النووي وابقت طرق الحوار مفتوحة للحفاظ على الاتفاق
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز "سالم" العسكري غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص
شاهد.. كل انحاء ايران صدحت لا للاستكبار العالمي
حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير البحرينية تستنكر احتضان العاصمة المنامة مشاركة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في الملتقى وتؤكد ان نظام البحرين يستغله لتلميع صورته
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية في الضفة المحتلة والاحتلال يطلق قنابل الغاز
قائم مقام خاش يؤكد عودة الهدوء الى المدينة وينفي ما تدعيه وسائل اعلام مغرضة عن سيطرة مثيري الشغب على مبنى القائم مقامية
مجموعة من مثيري الشغب في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان يهاجمون مبنى قائم مقامية المدينة ويطلقون النار الرصاص على الشرطة
وزير الخارجية الايراني: على بايدن التخلي عن السلوك النفاقي ودعم تنظيم "داعش" الارهابي
وزير الخارجية الايراني: المسيرات التي باعتها ايران الى روسيا كانت قبل عدة اشهر من اندلاع الحرب في اوكرانيا
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش
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